Блинкен: Украина будет решать сама, переносить ли боевые действия на территорию РФ

Украина самостоятельно принимает решения, как воевать с российскими оккупантами. Это же касается вопросов возможного перенесения боевых действий на территорию страны-агрессора.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNBC. Он подчеркнул, что американская сторона сосредоточена сейчас исключительно на том, чтобы предоставить Украине всю необходимую помощь для того, чтобы прогнать оккупационную армию РФ.

"Должны ли украинцы выходить за пределы своих границ? Моя точка зрения заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для того, чтобы защититься от агрессии России. Поэтому выбор тактики в этой ситуации – это собственное решение украинцев", – заявил Блинкен.

Видео дня

Отметим, помимо военной помощи США решили передавать Украине больше своих разведывательных данных, которые помогут эффективнее противостоять российским оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина имеет право защищать себя, применяя поставленное ей британское оружие против целей на территории России.