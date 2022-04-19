Благодаря координации действий теробороны и ВСУ из Ирпеня удалось эвакуировать почти 20 тысяч человек, – Порошенко

Около 20 тысяч человек удалось эвакуировать в первые дни после российского вторжения из Ирпеня и близлежащих поселков благодаря координации подразделений теробороны и ВСУ – об этом Петр Порошенко рассказал в эксклюзивном интервью на "Прямом". Порошенко также сообщил, что батальон теробороны формировали и оснащали буквально в первые часы после нападения.

"Первый шаг – начало формирования на базе нашей киевской команды батальона терробороны: от пункта постоянной дислокации до обеспечения оружием. От обеспечения продовольствием до поиска формы. От поиска техники и завершая организацией работы. Уже через 48 часов батальон выполнял боевое задание, начиная от блокпостов на наиболее опасном направлении – направление Бучи, Ирпеня, от Житомирской трассы и к краю Подольского района", – рассказал Порошенко.

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Он также сообщил, что шесть бойцов батальона погибли во время выполнения боевых заданий.

"С первого дня мы начали работу по эвакуации. Мы мобилизовали технику. Почти 20 тысяч из-за разбомбленного моста в Ирпене жителей Бучи, Ворзеля, Гостомеля, Ирпеня, Бородянки нам удалось вывезти. Через инкассаторские машины, через большие автобусы, которые были привезены, через четкую организацию работы с вокзалом", – рассказывает Порошенко.

"Было военное сопровождение, четкое сотрудничество с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины. Потому что напечатана была Киевская и Черниговская области российскими войсками. Я хочу поблагодарить каждого воина, каждого подразделения ВСУ:

72-я бригада, сыгравшая уникальную важную роль в обороне Киева, другие подразделения, 169-й центр, возле Ирпеня – десантники "восемьдесятки", которые в том числе сбивали самолеты россиян, подразделения, которые севернее – 10-я танковая бригада. Каждый из них внес огромный вклад", – говорит Порошенко.

"Благодарность 79-й, благодарность 95-й десантной бригаде и вообще командованию Десантно-штурмовых войск, благодарность командующему обороной Киева, командующему Сухопутными войсками – Герою Украины", – говорит Порошенко.

"Именно тем уникальным людям, которые в 14-м году пришли добровольцами на фронт, получили первый боевой опыт, затем прошли обучение с 2015 по 2019 годы, стали в 2019 – 2020 комбатами. Сегодня на них, на наших офицеров, на наших солдатах , на нашем сержантском составе стоит боевая мощь ВСУ, – убежден Порошенко.