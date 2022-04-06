Благодаря Чернигову и Сумам Украину не 'разрезали', – Арестович

Украинские защитники, которые героически отбивали и отбивают атаки оккупантов на Сумы и Чернигов, фактически спасли Киев. Если бы эти города пали и были захвачены, столица оказалась бы в очень тяжелом положении.

Об этом в Facebook написал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он также опубликовал фото последствий боев с оккупантами в этих регионах (чтобы посмотреть все снимки, доскролльте страницу до конца).

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Арестович объяснил, что захват Сум и Чернигова дал бы россиянам возможность разделить Украину, "разрезав" пути сообщения по направлению Львов – Киев – Харьков.

"Это уже было бы не просто скверно, а почти конец. Но Чернигов и Сумы не пали. Они дали", – подчеркнул Арестович.

На Черниговском и Сумском направлениях ВСУ уничтожили немало оккупантов и их военной техники. Однако действия захватчиков нанесли значительный ущерб гражданскому населению: разрушены и повреждены многоэтажки и частные дома, убиты мирные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в Сумской области не прекращают терроризировать мирное население: обстреливать дома и автомобили, похищать гражданских и представителей местных властей.