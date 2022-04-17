Скоро два месяца с начала войны.

Блицкриг Путина позорно провалился. На шести из девяти направлениях наступление было остановлено нашими войсками, а на северо-западе, севере и северо-востоке – оккупанты и вовсе отброшены за государственную границу. Врагу не удалось взять практически ничего. На своих ТВ-каналах они по кругу показывают наши райцентры, называя их городами.

Россия за 53 дня уже потеряла живой силы, в том числе офицерского состава и генералов больше, чем Советский Союз за десятилетие в Афганистане. По вражеской технике – ситуация для оккупанта еще хуже. Проигрывая на поле боя, россейские вояки отличаются только массовыми убийствами стариков, женщин и детей, изнасилованиями и мародерством.

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Первый этап войны по сути завершен.

Но оккупанты еще не готовы признать провал своей кампании, и по-прежнему готовятся продолжать. Сбитую украинской ракетой и потопленную "москву" стараются заговорить и перешагнуть, как что-то неважное и незначительное.

Цели второго этапа уже явно будут поскромнее. Максимум – добить Мариуполь, и попытаться расширить территории фейковых "псевдореспублик Донбасса". Параллельно будут держать в напряжении Днепр, Запорожье, Николаев, Одессу, разрушать инфраструктуру и жилые районы. Ценой очередных варварских преступлений против человечества провоцировать рост числа переселенцев и масштабы экономического ущерба для страны.

Анонсированная великая битва за Донбасс станет переломным моментом в этой войне.

И мы к ней серьезно готовы.

Готово население страны, которое проявляет невероятную сплоченность и единение, собранность и самоорганизацию. И каждый на своем участке делает все возможное и невозможное, чтобы приблизить победу.

Готовы Вооруженные силы, у которых с каждым днем все больше боевого опыта по истреблению оккупантов, и все больше вооружения и техники. Чем ближе к полю боя, тем военные становятся собраннее и спокойнее - удивительные люди, далекие от пиара, малоразговорчивые, несущие отвагу и достоинство в строгой поступи.

Даже западные партнеры, преодолевая долгие мучительные колебания, готовы в ответ на наши запросы давать все больше и серьезнее, чем в первые недели войны.

Готовы мэры и военные администрации , которые по мере приближения битвы за Донбасс будут все чаще появляться в фокусе СМИ. У них была уникальная возможность внимательно изучить и получить опыт организации обороны и поддержания жизнеобеспечения, научиться принимать все решения "с колес". Они, в большинстве своём, справились. Города ещё под обстрелами, а градоначальники уже ведут консультации с концептологами и архитекторами всего мира по восстановлению инфраструктуры и домов, чтобы сделать города ещё лучше и комфортнее.

Устояла банковская, энергетическая, продовольственная, медицинская система страны.

Готовы наши западные партнеры, которые уже вытравили из себя скепсис а-ля "вам осталось пару дней", и с каждым днем все активнее расширяют политическую, экономическую, военную помощь Украине, применяя все новые санкции против агрессора. Может и не так быстро и решительно, как нам бы хотелось, но каждую неделю по пакету санкций – это уже неплохо. И мы точно дожмем, что в обозримой перспективе будет и эмбарго на нефть, а за ним и на газ.

Но битва будет непростой и небыстрой.

В первую очередь для нас.

Одичавшему "соседу" непременно нужна хоть какая-нибудь "победа" к сакральной дате 9 мая, чтобы "продать" ее подороже своему населению. И пара каких-нибудь наспех склепанных "сельских народных республик" - это не тот масштаб, который потянет на "победу".

Ради такой "победы" Путин будет готов перемолоть еще 40, 60, 80 тысяч "асвабадителей", утилизировать здесь еще сотни танков, самолетов и вертолетов.

И если оккупанты, у которых будет все меньше времени до сакральной даты, не совершат какую-нибудь роковую, фатальную военную ошибку – молоть нам их предстоит еще не один месяц.

Но мы обязательно победим!

В отличие от них – мы понимаем, за что мы воюем, ради кого мы воюем.

Они – за украденный миксер, кофеварку, кухонный смеситель, пару тряпок для своих баб, трофейную бутылку качественной украинской водки и старую собачью будку, которыми можно будет похвастаться перед вечно бухими земляками в "урюпинске".

А мы – за свободу, за независимость, за наших детей и женщин, за нашу цивилизацию, за наше будущее. И за наши Донбасс и Крым, которые теперь точно мы никогда не отдадим!