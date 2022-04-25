Украина сможет открыть второй фронт: Грозев спрогнозировал сроки и исход второй фазы войны

Вторая фаза войны России против Украины может закончиться тем, что ВСУ откроют второй фронт, а армия оккупантов будет вынуждена отступать. Самые важные и тяжелые события ожидаются через две-три недели.

Таким мнением поделился журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев. Ситуацию он прокомментировал в эфире программы "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Эксперт согласен с мнением президента Владимира Зеленского о том, что даже если битва за Мариуполь будет проиграна во время второй волны наступления РФ, это еще не конечный результат.

Он пояснил, что Украине нужно время, чтобы с помощью партнеров обеспечить ВСУ необходимым оружием. Именно отсутствие тяжелых вооружений, а не отсутствие армии или мотивации, тормозит задачу по спасению заблокированного города.

"Что касается оружия – оно поступает еженедельно, время работает на вас. То, что было невозможно неделю назад, скорее всего, будет возможным через две-три недели", – сказал Грозев.

Так, в нашу страну уже едут качественная высокоточная артиллерия и ракеты, что очень поможет в войне.

"Не стоит смотреть на ситуацию сегодня и завтра. Следует посмотреть на нее через месяц. Западные страны, а именно 19 западных партнеров, предоставляют Украине высокотехнологичное оружие. Это дает надежду", – заявил журналист.

Грозев также выразил мнение, что один из главарей "ДНР" Игорь Гиркин более или менее правильно описал расположение тактических сил на Донбассе на сегодня.

"Если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение пары недель в сторону завоевания Россией новых территорий, или они будут минимально тактическими, – это можно считать провалом второй фазы войны РФ в Украине", – подчеркнул основатель Bellingcat.

По его убеждению, в этом случае через две-три недели начнется прорыв российских войск в обратном направлении.

"Это позволит Украине открыть второй фронт. Поэтому российские войска должны будут отойти. Думаю, самое важное будет происходить через две-три недели, а не в ближайшие день-два", – подытожил журналист.

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