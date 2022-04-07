Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, - Кулеба

Битва между Украиной и Россией за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну. Это никак не будет локальная операция - в ход пойдут тысячи танков, самолетов и артиллерийских установок.

Россия готовится к большой войне, но ее результат будет решен на поле боя. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует "Зеркало недели".

"Мне жаль говорить это, но это правда: битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую войну с большими операциями, маневрами, с участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция, учитывая, что мы видим. по подготовке России к этому. У России есть свой план, у нас есть свой, и результат этого сражения будет решен на поле боя", — подчеркнул Кулеба.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия готовит наступление на Донбасс и перебрасывает в регион войска и наемников ЧВК Вагнера. Об этом предупреждает британская разведка. При этом у России с реализацией планов по захвату Донецкой и Луганской областей есть серьезные проблемы.

По данным советника главы ОПУ Алексея Арестовича, пока соотношение сил на восточном фронте – не в пользу Украины. Сейчас российские оккупанты пытаются окружить ВСУ на Донбассе, но украинское командование делает все, чтобы не позволить этому случиться.