Без крейсера 'Москва' Черноморский флот РФ гораздо более уязвим для ракет и беспилотников – The Telegraph

Отсутствие в Черноморском флоте РФ флагмана "Москва" имеет как символическое, так и оперативное значение. Без этого крейсера российские военные корабли гораздо более уязвимы для ракет и беспилотников.

Об этом пишет британский The Telegraph. Издание отмечает, что крейсер "Москва" являлся единственным судном во флоте РФ, оснащенным средствами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф.

Таким образом, крейсер обеспечивал воздушное прикрытие другим российским кораблям во время военных операций, включавших береговые бомбардировки и маневры морского десанта. В отсутствие "Москвы" российскому флоту не хватает судов с аналогичным комплексом противовоздушной обороны, поэтому проводить подобные операции будет более рискованным.

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Хотя у России есть подобные корабли, включая два крейсера класса "Слава" в Восточном Средиземноморье, они не могут заменить "Москву", поскольку Турция закрыла доступ к проливам для военных кораблей на время конфликта.

Издание также отметило, что заслуживает уважения противокорабельная система "Нептун", с помощью которой украинские военные поразили судно. Противокорабельная крылатая ракета Р-360, которую запускает Нептун, производна от советской Х-35. Она способна поражать цели на расстоянии до 30 км, а также может летать на высоте над уровнем моря во избежание радиолокационного обнаружения.

Ракета способна использовать GPS-наводку в тандеме с инерционной наводкой, чтобы повысить свою точность, и использует бортовую активную радиолокационную ГСН для обнаружения цели на последних этапах перед ударом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 13 апреля, украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" двумя ракетами "Нептун".