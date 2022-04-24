Без Bosch не доехали бы: на российских 'Тиграх' обнаружили немецкие детали. Фото

В трофейном ГАЗ Тигр российских оккупантов, добытом в бою украинскими защитниками, обнаружили запчасти производства немецкой компании BOSCH. Без поддержки западных производителей в российской армии вряд ли что-то вообще бы ездило.

Как западные компании поддерживали военпром страны-территориста Российской Федерации после введения ЕС полного эмбарго на продажу России товаров для военной промышленности, украинцы показали на фото. Фотографии опубликовал известный волонтер Павел Кащук.

"Благодарим Германию за поддержку... военпрома страны-террориста! ГАЗ Тигр, 2017 год. Без BOSCH хрен бы до нас доехал... Продолжаем работать над изучением "импортозамещения". Продолжение следует", - подписал фото Кащук.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Евросоюзе разразился скандал из-за открывшейся информации об обходе Францией и Германией эмбарго на поставку оружия России. Эти две страны, как отмечено во внутреннем отчете ЕС, вооружили страну-агрессора на 273 миллиона евро.

Для этого они использовали схему, по которой поставки осуществлялись по контрактам, формально заключенным еще до оккупации Россией украинского Крыма, которая и стала причиной введения эмбарго.

Эта схема была прикрыта только после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.