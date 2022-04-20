Бесплатный 'тур' на опознание: в России придумали новый 'бонус' для семей оккупантов

В России придумали новое "поощрение" для семей погибших оккупантов. Им предлагают бесплатный "тур" на опознание своих родственников, погибших на войне в Украине.

Соответствующий приказ подписал Министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В частности, родственники убитых в Украине захватчиков могут бесплатно приехать на опознание и обратно.

"Двум членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их жительства (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно", - говорится в документе.

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В ГУР отметили, что именно так выглядит новая форма поощрения для контрактников, желающих принять участие в войне.

По мнению Кремля, целью такой "льготы" должно стать повышение лояльности граждан РФ к войне на территории Украины. Особенно цинично это выглядит на фоне тотальной задержки обещанных выплат оккупантам.

Стоит отметить, что захватчики несут значительные потери в Украине. Россия потеряла 20,9 тыс. солдат. Также Силы обороны Украины уничтожили 171 самолет и 815 танков.

В то же время, по данным бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, по состоянию на 18 апреля общие потери России в войне против Украины составили 28 тысяч человек.

Напомним, российским властям все труднее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый пятый ликвидированный в Украине оккупант в официальной статистике Министерства обороны России является офицером. И это при том, что власти страны-агрессора значительно занижают оценку своих потерь в нашей стране.

Также сообщалось, что Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% личного состава. Это приводит к тому, что солдаты оккупационной армии массово отказываются уезжать в Украину на войну.