Белецкий назвал идеальные условия для успешной деблокады Мариуполя

Командир полка "Азов" Андрей Белецкий убежден, что для идеальной деблокады Мариуполя нужно реальный расклад сил – ослабленных российских и укрепленных украинских. Вопрос напрямую зависит от битвы за Донбасс.

Если оккупанты будут "перетерты" со стороны украинской границы и потеряют наступательный потенциал, город-герой может быть освобожден. Таким мнением он поделился 19 апреля в эфире канала "Апостроф", видео с которого доступно в Telegram.

"Много раз говорили, что россияне не могут поддерживать постоянные наступательные усилия. Сейчас все, что они собрали, бросят на Донбасс. И если мы выстоим, то они упустят возможности не только наступать, но и серьезно обороняться, как это было под Киевом", – заявил Белецкий.

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По мнению командира полка, который 56-е сутки героически удерживает оборону Мариуполя, потеря оккупантами способности держать оборону на занятых позициях позволит составить идеальные условия для деблокады города.

В то же время он предупредил, что это не будет одно-, двух- или трехдневная битва. Борьба на восточных рубежах будет продолжаться не менее двух-трех недель.

"Это минимальный срок, который можно называть. Если Украина выстоит так, как выстоял почти два месяца в осаде Мариуполь, то будут все возможности и шансы для деблокады и освобождения "столицы" украинского Донбасса", – подчеркнул Белецкий.

Добавим: ранее командир 36-й ОБМП им. контрадмирала Михаила Билинского Сергей Волына, морпехи под командованием которого объединились с бойцами "Азова" в Мариуполе, заявил, что заблокированному оккупантами городу можно помочь. Он назвал два способа для спасения Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти полностью разрушенный оккупантами Мариуполь сравнивают с Алеппо. Этот сирийский город российские войска начали уничтожать в 2011 году. На опубликованных в сети кадрах заметно, что оба населенных пункта подверглись жестким бомбардировкам, захватчики превратили их в сплошные руины.