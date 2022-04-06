Беларусские партизаны раскрыли имена и телефоны российских получательниц украденного оккупантами в Украине

Российские оккупанты, которые убивали мирных жителей в Украине и грабили их дома, начали отправлять все эти вещи домой своим семьям. Группа захватчиков одновременно отправила из беларусского Мозыря в родной Рубцовск на Алтае несколько посылок через "СДЭК".

В сети вскоре появились накладные с именами и номерами телефонов получательниц. Эти данные, полученные партизанами от кого-то из сотрудников почты, распространили в Facebook журналисты (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

Из накладных стало известно, что чаще всего оккупанты выносили из домов украинцев одежду и инструменты – десятки килограммов этого добра транзитом через Беларусь уже отправлены в РФ. Среди содержимого посылок немало телевизоров, а также кофемашины и даже лодочный мотор.

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"Если вы хотите спросить жену или мать мародера: как им спится под чужим одеялом? не натирают ли им серьги, которые прислал "добытчик", сорвав с ушей убитой им женщины? не мешают ли им пятна крови на детской одежде? У вас есть эта возможность. Их контакты есть на квитанциях, их легко найти в соцсетях по имени и телефону. Не сдерживайте себя", – написала Людмила Сыворотка.

Напомним, ранее стало известно, что грабежи российскими оккупантами на территории Украины достигли таких масштабов, что все ворованные вещи они вывозили грузовиками на территорию Беларуси. Оттуда захватчики отправляли вещи домой курьерскими компаниями.

Выяснилось, что награбленное у украинцев захватчики отправляют своим семьям через оператора экспресс-доставки "СДЭК". Собственниками компании из страны-террориста, которая помогает войскам, зверствовавшим на Киевщине, являются Леонид Гольдорт, Вячеслав Пиксаев и Евгений Цацура.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге "засветился" телефон, украденный оккупантами в Ирпене. В доме, откуда его забрали, были убиты 5 человек.

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