Байден – Путину: не нужно просто так говорить о ядерном оружии

Пугая весь мир применением ядерного оружия, Путин по сути расписывается в провале так называемой "спецоперации". Чтобы скрыть крушение своей политики, Кремль ищет внешних врагов, на которых можно переложить вину за этот провал.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с заявлением о поддержке Украины в четверг, 28 апреля. Он отметил, что Россия испытывает отчаяние, потому что не способна сделать то, что планировала в Украине (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Байден отметил, что пропаганда России неоднократно использовала нарратив, якобы на территории Украины она воюет против НАТО, что является полной чепухой. А такие высказывания лишь подчеркивают слабость Кремля, подчеркнул президент США.

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"Это неправда, но это беспокоит меня, потому что демонстрирует отчаяние, которое испытывает Россия из-за своей неспособности сделать то, что они планировали сделать прежде всего", сказал – Байден.

Президент США подчеркнул, что прямые угрозы миру использованием ядерного оружия – это не что иное, как еще одно свидетельство поражения Путина.

"Не надо просто так говорить о ядерном оружии. Это провал Путина, который уже начал это подчеркивать", – подчеркнул Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден в четверг, 28 апреля, выступил с официальной речью. Он заверил, что Америка поддерживает Украину и объявил о новой помощи нашей стране.