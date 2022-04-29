'Бабушка, я буду жить?' Украинка рассказала о последнем вопросе внука, погибшего в результате обстрела

Женщина из Луганской области по имени Татьяна Мацегора рассказала, как ее зять и внук-подросток погибли в результате российского обстрела на востоке региона. Сама она серьезно пострадала.

Рашисты обстреляли дом, в котором проживала ее семья, в понедельник, 25 апреля. Об этом сообщает издание Sky News.

Татьяна Мацегора с мужем переехали в город Лиман к дочери, думая, что тут будет безопаснее, чем в их доме в Славянске. Но российские оккупанты настигли их и здесь.

Она рассказала, что когда прогремел первый взрыв, семья укрылась в подвале. Через некоторое время они вышли, чтоб оценить ущерб. Именно в этот момент по зданию был нанесен второй удар, мгновенно убивший зятя Татьяны.

Видео дня

"Был такой взрыв, а потом дым, ничего не слышно. Перед глазами ничего не было видно, а потом я вижу, что мой внук лежит на земле. Я кричала странным голосом, как будто это был не мой голос: "Пожалуйста, не закрывай глаза. Умоляю тебя! Не закрывай глаза", — сказала она сквозь слезы.

Их доставили в больницу на машине скорой помощи, но 14-летний внук Мацегоры, Игорь, скончался по прибытии. Ее дочь до сих пор находится в тяжелом состоянии в днепровской больнице.

Женщина рассказала, что чувствует себя виноватой в смерти внука, поскольку, пока они ждали в подвале медицинской помощи, он спросил: "Бабушка, я буду жить?", и она ответила утвердительно.

"Я сказала, что он будет жить. Но смотрите, что случилось, я предала его. Я жива, а он нет. Я хотела бы, чтобы я умерла, а он выжил. Я прожила гораздо больше, чем он. Я никогда себе этого не прощу", - отметила Татьяна.

Отметим, российские оккупанты продолжают безнаказанно убивать мирных украинских граждан, прикрывая военную авантюру президента-агрессора Владимира Путина историями о борьбе с "нацистами" и "освобождением" Донбасса. В селе Времовка Донецкой области мужчина потерял дочь, которая не успела спрятаться в укрытие во время обстрела врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху, 24 апреля, в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, в Одессе погибли сразу три поколения одной семьи. В результате попадания ракеты в жилой дом погибла старшая женщина, ее дочь и 3-месячный младенец.

Отец ребенка в момент ракетного удара вышел в магазин за продуктами. Теперь он говорит, что весь его мир в мгновение был убит российской ракетой.