Бабин: Крымский мост должен быть уничтожен даже после победы Украины. Интервью

В ситуации войны России против Украины Крымский мост играет ключевую роль для военной группировки оккупанта на полуострове. Это сооружение непременно должно быть уничтожено, хотя в настоящее время такой физической возможности практически нет.

Жители оккупированных районов юга материковой Украины, убегая от военных действий, вынуждены незаконно пересекать границу Украины и ехать в Крым, используя полуостров как пересадочную площадку. При этом оккупанты пытаются использовать мужскую часть беженцев как "пушечное мясо" в войне.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL заявил дипломат, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

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– После того, как крейсер "Москва" пошел ко дну, начали активно обсуждать тему уничтожения Крымского моста. Каково ваше мнение по этому поводу? Может ли этот объект быть полезен для нас после деоккупации полуострова?

– Прежде всего, у нас есть тематические заявления полномочных украинских представителей о том, что в настоящее время физически тяжело или невозможно уничтожить или существенно повредить это сооружение. В условиях продолжающегося конфликта значимость этого моста для оккупантов исключительна, поскольку они перебрасывают по нему оружие, обеспечивают другие военные поставки.

Сегодня Крымский мост играет ключевую роль в деятельности российской военной группировки на юге Украины, начиная с Мариуполя и заканчивая Херсоном. Это очевидно, если посмотреть на карту.

Вопрос уничтожения моста должен стоять, но есть два ключевых фактора, в частности, ситуация на момент уничтожения. На сегодняшний день его уничтожение превалирует над любыми вызовами. Второе – мы не ведем захватническую войну, мы ведем оборонную войну против вражеской агрессии. В таких условиях наша победа предусматривает восстановление Украины в границах, которые были нарушены в феврале 2014 года.

Кавказский берег Крымского моста – не Украина, если не считать остров Тузла. Поэтому после нашей победы там все равно останется государственная граница. С каким государственным образованием у нас будет граница – это уже второй вопрос. Если там будут российские власти, ни при каких обстоятельствах я не нахожу целесообразным сохранять это сооружение.

Единственная проблема – в том, что его уничтожение или прекращение существования не должно мешать нашему судоходству в Мариуполе и Бердянске, которые после деоккупации будут восстановлены как торговые порты.

– С 30 апреля оккупанты "закрывают" Крым – запрещают въезд и выезд с полуострова из-за проблем с мобилизацией. Как думаете, будут ли желающие взять в руки оружие и пойти воевать против украинцев среди россиян, колонизировавших Крым?

– Действительно, российских колонизаторов в Крыму много. Можно осторожно говорить о не менее, чем полумиллионе человек. Сегодня мы видим лихорадочный поиск желающих. В первую очередь они хотят брать наемников. Насколько я знаю, озвучено предложение 300 тыс. рублей единоразовой выплаты за участие в боевых действиях против Украины.

Относительно ограничения выезда там очень интересная ситуация. В Крым сегодня вынуждены выезжать жители Херсонщины и отдельных районов Запорожской области, оккупированных Россией. Ведь РФ не дает гуманитарных коридоров через линию разграничения.

Пересечение линии разграничения связано с огромным риском из-за российских провокаций, поэтому люди вынуждены ехать в Крым, а затем им приходится, к сожалению, противоправно пересекать государственную границу с Россией, выезжать на Кавказ, а дальше с территории РФ через Армению, через границу с Эстонией, любыми способами они пытаются бежать из РФ и вернуться в Украину или попасть в страны Европы.

Так что ограничения по пересечению моста россияне вводят, в частности, и для того, чтобы фильтровать это население, вынужденное бежать из зоны боевых действий.

– Какова опасность для этих людей в Крыму – из-за того, что они беженцы из Украины, что они украинцы?

– Основная опасность заключается в том, что мужское население подлежит так называемой преступной мобилизации. Если оккупанты проводят ее для крымчан скрыто, применяя методы полупринуждения, шантажа или поощрения коллаборантов, то лица мужского пола, которые, например, бегут из Мариуполя, рассматриваются оккупантами как граждане фейковых "республик", пушечное мясо. Этих они жалеть, конечно, не будут.

Люди прекрасно понимают реальное отношение к ним оккупантов и воспринимают Крым как транзитную территорию. Кроме того, из-за оккупационного режима, который там существует – а он даже более строгий, чем режим в самой России – для этих перемещенных лиц нет никаких экономических перспектив. Поэтому они не рассматривают Крым как прибежище.

Этот процесс может быть неконтролируемым, потому что люди это делают сами. Государство-агрессор очень не любит неконтролируемые процессы. Люди бегут в Россию, а дальше – в третьи страны, РФ хочет их остановить. Поэтому существуют ограничения.