Защитники Мариуполя продолжают мужественно противостоять нашествию российских оккупантов. Бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" уничтожают врага и его технику.

В Telegram-канале "Азова" украинские воины во вторник, 18 апреля показали видео, которое зафиксировало прицельный удар по бронированной технике противника. "Полк "Азов" продолжает уничтожать вражескую технику", – говорится в публикации (ролик размещен внизу новости).

Видео дня

На кадрах видео можно увидеть, боец "Азова" из укрытия открыл огонь по танку российских оккупантов. В результате последний взорвался.

Напомним, ранее РФ ранее проигнорировала информацию о нахождении мирных жителей на комбинате "Азовсталь". Оккупанты объявили о штурме комбината и выдвинули ультиматум украинским защитникам – сдаться до 12:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что город полностью превратился в линию фронта. У оккупантов есть всего два безопасных места, где сейчас находится гуманитарная помощь. В остальных районах Мариуполя идут ожесточенные бои.