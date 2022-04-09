Защитники Мариуполя уничтожили позиции российских оккупантов, откуда те вели минометный огонь. В результате эффективной работы бойцов полка "Азов" противник понес потери.

У врага, в частности, стало меньше техники и боекомплекта. Как это было, "Азов" показал на видео.

"Бойцы полка "Азов" эффективно отработали по позициям российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь. Повреждены - без возможности дальнейшей эксплуатации - КрАЗы противника и уничтожен боекомплект оккупантов", - сообщают защитники Мариуполя.

Видео дня

На видео показан весь процесс – от момента обнаружения и нанесения удара – до того, как горит техника и как она выглядит после того, как огонь погас.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за минувшие сутки "Азов" уничтожил многие пехоты врага, танки и склад боеприпасов РФ.

Также стало известно, что в Японии передумали по поводу "Азова" - отчаянно и с безграничным мужеством защищающий Мариуполь полк украинцев исключили из списка террористических организаций, куда "Азов" ранее был внесен как "неонацистская организация". В японской разведке, которая составляет списки террористических организаций, признали, что у них нет оснований для таких утверждений.