Автобусы и авто с эвакуированными из Мелитополя и Бердянска прибыли в Запорожье. Видео

Ближе к ночи 2 апреля в Запорожье прибыли эвакуированные жители временно оккупированных Мелитополя и Бердянска. Колоны ехали в город с самого утра.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На своем канале в Telegram он обнародовал соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Украинцы ехали до Запорожья организованными колонами на автобусах и автомобилях. "Автобусы и частный транспорт из Бердянска и Мелитополя добрались в Запорожье", – отметил Тимошенко.

По словам политика, речь идет про 42 автобуса из Бердянска с мариупольцами, 12 автобусов из Мелитополя с местными жителями, 300 автомобилей частного транспорта.

Видео дня

Отметим, что всего за пятницу, 1 апреля, было эвакуировано 6 266 людей. Кроме того, в Запорожской области произошел обмен пленными. В результате обмена Украина забрала 86 украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта сработали три гуманитарных коридора в Запорожской области . На собственном транспорте в Запорожье добрались 1458 человек , из них 631 из Мариуполя. Также выехали 827 человек из Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Родов, Орехова, Гуляйполя и Васильевки.

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