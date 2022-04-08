Австралия отправила в Украину первые бронетранспортеры Bushmaster. Фото

Австралия предоставила Украине военную помощь в виде современных бронетранспортеров Bushmaster. Партия из 20 бронемашин уже отправилась в нашу страну.

Общая сумма выделенной помощи составляет 38 миллионов долларов США. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам дипломата, австралийские специалисты по вопросам нацбезопасности утверждают, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны. Мирошниченко напомнил, что 31 марта президент Владимир Зеленский обратился к австралийскому парламенту, и уже на следующий день премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность предоставить Украине бронетранспортеры.

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"Австралия передает 20 Бушмастеров ценой 50 миллионов AUD (38 USD). Исторический момент. Как говорит Дмитрий Кулеба, украинская дипломатия постоянно работает над обеспечением военной помощи для ВСУ", – отметил Мирошниченко.

Напомним, сенат США возродил ленд-лиз – практику времен Второй мировой войны, которая позволяла Америке без трудоемких процедурных препятствий быстро пополнять запасы союзников в борьбе против нацистской Германии. Ныне она позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие предметы снабжения Украине в условиях войны с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительно $100 миллионов в качестве помощи в сфере безопасности. Она включает поставку противотанковых систем Javelin.