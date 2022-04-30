Авиации нет? В России заявили, что обнаружили в небе над Брянской областью 'украинский самолет'

Руководство Брянской области РФ заявило, что в небе над регионом якобы был обнаружен самолет Вооруженных Сил Украины. Его якобы зафиксировала российская ПВО, хотя ранее минобороны РФ заявляло об уничтожении украинской "боеспособной авиации".

Как передают росСМИ, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский самолет был обнаружен в 06:50 утра 30 апреля. При этом смысл сказанного российским губернатором был размытым.

"При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда", – сказал он, добавив, что пострадавших нет, но повреждена обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала.

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Так, губернатор не сказал, что снаряды были украинскими, более того, очевидно, что взрывы он связал с работой российских средств ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Москва обвинила Украину в обстреле Брянской области. В РФ утверждают, будто ВСУ ударили по пограничному пункту в поселке Белая Березка.