Аваков заявил, что РФ потеряла уже более 30 тысяч солдат и наемников
С момента вторжения на территорию Украины российские войска потеряли более 30 тысяч военных. Среди них как силы личного состава, так и наемники.
Об этом 22 апреля сообщил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Он отмечает, что данные удалось получить из внутренних сводок РФ.
В частности, речь идет о 30 557 погибших военных Кремля. Из них – 23 655 солдат и офицеров личного состава и 6 902 наемника из частных военных компаний.
"Наш украинский Генштаб до сих пор считает более консервативно, да и ладно – главное, чтобы били точно", – пишет Аваков.
Следует отметить, что по официальным данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22 апреля потери противника составляют 21,2 тысячи человек личного состава. Кроме того, украинские защитники уничтожили в общей сложности более 838 танков и 176 самолетов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России случайно опубликовали данные по погибшим военным. Пост сразу удалили, но подписчики успели сделать скриншот.