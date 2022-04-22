Аваков заявил, что РФ потеряла уже более 30 тысяч солдат и наемников

С момента вторжения на территорию Украины российские войска потеряли более 30 тысяч военных. Среди них как силы личного состава, так и наемники.

Об этом 22 апреля сообщил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Он отмечает, что данные удалось получить из внутренних сводок РФ.

В частности, речь идет о 30 557 погибших военных Кремля. Из них – 23 655 солдат и офицеров личного состава и 6 902 наемника из частных военных компаний.

"Наш украинский Генштаб до сих пор считает более консервативно, да и ладно – главное, чтобы били точно", – пишет Аваков.

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Следует отметить, что по официальным данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22 апреля потери противника составляют 21,2 тысячи человек личного состава. Кроме того, украинские защитники уничтожили в общей сложности более 838 танков и 176 самолетов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России случайно опубликовали данные по погибшим военным. Пост сразу удалили, но подписчики успели сделать скриншот.