Аваков предложил обменять Медведчука на мариупольцев: детали

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков предложил обменять задержанного олигарха и кума президента РФ Виктора Медведчука на украинских заложников оккупантов: и военных, и гражданских. Чтобы получить такого ценного для себя персонажа Кремль должен также обеспечить "зеленый" коридор для жителей осажденных городов.

Об этом он написал у себя на Facebook. Экс-глава МВД заверил, что эта "сделка" с Москвой никак не помешает вернуть временно оккупированные территорри под контроль ВСУ.

"Менять гниду на МАРИУПОЛЬЦЕВ – на всех – на всех гражданских и военных.. пусть кремл*ди отходят и дадут нашим людям коридор.. А мы им Кощея... Согласны? Территории потом заберём", – восклицает Аваков

В тож время мнения украинцев в комментариях разделилось: одни охотно поддержали предложение Авакова, а другие усомнились, что для Кремля Медведчук имеет настолько большую ценность.

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Напомним, что в Офисе президента и вовсе посчитали, что задержанный нардеп от "ОПЗЖ" должен буквально молиться, чтобы его на много лет посадили в украинскую тюрьму. Согласно мнению Михаила Подоляка, Медведчук сильно "насолил" России тем, что сеял ложную информацию о "пророссийских настроениях" в Украине и косвенно развязал войну, которая стала для армии РФ просто разгромной и позорной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины провела блестящую операцию по задержанию опального политика и олигарха Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста аккурат в день вторжения оккупационных войск России.