Артиллерия НАТО уже работает: появилось видео ударов по оккупантам из гаубиц М777

Вооруженные силы Украины уже применяют против российских оккупантов артиллерию, которую передали нашей стране партнеры из стран НАТО. В частности, на востоке страны по войскам РФ успешно работают 155-мм гаубицы M777, которые отправили Украине США.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Он опубликовал видео применения гаубиц на своем YouTube-канале "Бутусов Плюс" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Бутусов отметил, что на кадрах запечатлены первые выстрелы ВСУ по противнику из этого британского оружия.

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Данные гаубицы были переданы Украине американской стороной в рамках одного из пакетов военной помощи для борьбы с войсками страны-оккупанта РФ.

В общей сложности нашим военным должны поставить сотню M777 от Соединенных Штатов, а также снаряды к гаубицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины уже начали применять новое дальнобойное оружие от западных партнеров. В частности, им бьют противника на Изюмском направлении.