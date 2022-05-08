ВСУ имеют возможность нанести ракетный удар по готовящемуся оккупантами в Мариуполе "параду победы", в частности, могут уничтожить и прибывшего туда пропагандиста Владимира Соловьева. Но у нашей армии есть цели получше, на которые следует использовать вооружение.

В последние три недели оккупационные войска прибегают к массированному наступлению на одном из направлений в Украине, но безуспешно. Украинские защитники умело молотят врага и не дают ему продвинуться вперед.

Такие заявления в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал боец ВСУ, артиллерист Андрей Кобзарь.

– Накануне "парада" в Мариуполе в город приехал российский пропагандист Соловьев, на всякий случай в каске. Возможно ли, чисто теоретически, нанести удар во время этого "мероприятия" и уничтожить врага?

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– Честно говоря, я немного оторван от последних событий, немного отстал от жизни. Мы сейчас в полях, мочим русню.

Высшее руководство Украины должно принять решение об огневом поражении. Но я подозреваю, что если такой "парад" состоится, враг наверняка будет прикрываться местными жителями. Такой удар может представлять угрозу для них.

– Но такая возможность у ВСУ есть – нанести точный ракетный удар?

– Все равно каждая ракета имеет круговое вероятное отклонение. Такой ракеты, которая бы точно била в глаз, пока нет. Зная их повадки, они наверняка будут прикрываться мирными жителями. Поэтому целесообразности в этом я не вижу.

Конечно, я не являюсь высшим военным руководством страны, но считаю, что есть гораздо более приоритетные цели. В частности, это логистические колонны врага, личный состав, техника, вооружение, которые сейчас активно перемещаются на горячие участки фронта, на одном из которых я и нахожусь.

Огневое поражение следует наносить, прежде всего, по тому, что несет угрозу. А проведение парада, любого, в каске или без каски, военной угрозы для нас не несет. Угрозу представляют батальонные тактические группы, вражеская артиллерия, самолеты, крылатые ракеты.

– Как, по-вашему, будет развиваться ситуация с "Азовсталью"? Удастся ли нашим удержаться там?

– Я не знаю, какая там ситуация, это происходит на совершенно другом участке. Но я знаю одно: что наши военные будут защищать наши рубежи самоотверженно, применяя все имеющиеся в наличии вооружения. А если не будет вооружений, зубами станут грызть. Это и происходит по всей линии столкновения с врагом. Это мне точно известно.

– На том участке, где вы находитесь сейчас, заметили ли вы увеличение интенсивности действий врага?

– Я нахожусь на участке, где происходит самое мощное наступление последние две или три недели. Здесь сконцентрированы самые большие силы. Но успехов у них нет.

То есть они пошли в наступление, заняли какие-то "Малые Писюны", почти не продвинулись, а потери понесли такие, что… Мы их молотим. Они новые ресурсы переправили – мы их уничтожили, новые – уничтожили и так далее по кругу.

Три недели здесь пытаются пробиться самые большие группировки, но безуспешно. За это время продвижение всего на пару километров – это них*ра не успех.