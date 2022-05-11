Армию РФ застигли врасплох: экс-'вагнеровец' объяснил, почему отказался воевать в Украине

Бывший наемник частной военной кампании Вагнера, деятельность которой связывают с Кремлем, Марат Габидуллин рассказал, что получил предложение участвовать во вторжении России в Украину. Однако он отказался, поскольку знал, что армия РФ не достигнет поставленных целей.

Главной причиной он назвал то, что ранее российские солдаты не сталкивались в прямом бою с сильным противником. При этом, не имея серьезного боевого опыта, оккупанты были уверены, что в Украине не встретятся с организованной обороной, а ожидали разрозненные ряды ополченцев, сообщает издание Reuters.

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Габидуллин утверждает, что российская армия была плохо подготовлена к войне, и ее исход из Киевской области и северо-востока был неизбежен.

Сегодня бывший военный проживает во Франции и собирается обнародовать сой опыт работы в ЧВК. Он принимал участие в кампаниях в Сирии и в Украине в 2014 году. 55-летнему Габидуллину предложили снова взять в руки оружие и отправиться в Украину, но он отказался.

"Они (захватчики. – Ред.) были застигнуты врасплох тем, что украинская армия так яростно сопротивлялась и что они столкнулись с настоящей армией. Я сказал им: ребята, это ошибка", – заявил экс-наемник о неудачах России в Украине.

Габидуллин рассказал, что в Сирии регулярная российская армия не принимала участия в наземных операциях. В основном они бомбили города с воздуха, а всю "грязную" работу делали наемники и сторонники режима Башара Асада. Поэтому тогда армия РФ и не получила серьезный боевой опыт, "не научилась воевать". В Украине они также ожидали легкую прогулку, но получили жесткий отпор.

Экс-"вагнеровец" сказал, что, хотя и знал о предстоящем вторжении России в Украину, он не ожидал, что оно будет в таких масштабах: "Я даже подумать не мог, что Россия будет вести войну с Украиной. Как это может быть? Это невозможно".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Луганской области 30 апреля Вооруженные силы Украины разгромили в бою группу оккупантов-наемников из штурмового отряда "Барс-7" ЧВК Вагнера. Семь военных были захвачены в плен, еще больше – убиты.

Напомним, 18 апреля в Попасной украинские воины ликвидировали группу из 10 наемников частной военной компании – так называемой "группы Вагнера". А неделю назад в окрестностях той же Попасной, которую оккупанты пытаются безрезультатно захватить уже более 50 дней, в стрелковом бою наши защитники уничтожили группу из 20 "вагнеровцев".