Армия РФ уже не проведет стратегически-наступательную операцию, она выдыхается, – Арестович

Российские фашисты терпят неудачи в войне против Украины. Путинская армия выдыхается и больше не способна проводить стратегически наступательную операцию

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live". Он отметил, что на Луганском направлении оперативное наступление российских войск выдыхается (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

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По словам Арестовича, враг больше не сможет провести стратегически наступательную операцию в этой войне. Он скоро перейдет к тактическим действиям и обороне.

"Российская армия не проведет более стратегически-наступательную операцию в этой войне. Оперативное наступление выдыхается на Луганском направлении. Дальше только тактика и оборона", – отметил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, российские военные в Украине продолжают безрезультатно штурмовать ряд населенных пунктов в Донбассе. Оккупанты терпят потери почти во всех направлениях.