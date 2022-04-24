Армия РФ попыталась прорваться на Мариупольском направлении, но потерпела неудачу и отошла – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты совершили попытку прорыва на Мариупольском направлении – в сторону села Времьевка, но успеха такие действия не имели. Оккупанты понесли потери и вернулись на ранее занимаемые позиции.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья, 24 апреля (60-е сутки полномасштабного вторжения). На этом же направлении захватчики продолжали боевые действия в районе "Азовстали", наносили авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры.

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