Армия РФ попыталась атаковать ВСУ на восточном направлении: уничтожено 30 оккупантов, 2 танка и 3 БТР

Войска РФ на восточном направлении в течение 4 апреля совершил одну атаку на позиции защитников Украины. Результат – еще около 30 ликвидированных оккупантов.

Об этом сообщило оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook. ВСУ не легко, но они держат оборону, ведь знают, что за их плечами вся Украина, отмечается в сводке.

Помимо личного состава оккупанты потеряли еще 2 танка, 3 бронетранспортера, 2 гаубицы Д-30, а также 1 минометный расчет.

"Каждый день сопротивления украинского народа, каждый день обороны позиций наших защитников приближает нас к победе", – сказано в сообщении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ продолжает нести огромные потери после полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на утро 4 апреля были ликвидировано минимум 18 300 оккупантов.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!