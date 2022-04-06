Армия Путина имеет большие проблемы с наступлением, – военный эксперт

Армия президента страны-агрессора России Владимира Путина имеет большие проблемы с подготовкой нового наступления в Украину. В День Победы 9 мая он не сможет объявить о победе в войне против Украины.

Такая победа "не просматривается" по ряду причину. Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

Он напомнил о том, что новое наступление планировалось на 1 апреля, но его не произошло. "Это значит, что у русских есть очень серьезные проблемы с подготовкой", – заметил он.

В этом контексте эксперт назвал ряд проблем, с которыми столкнулся российский диктатор. Так, "сакральной датой" для него является 9 мая, когда он хотел бы заявить о своей победе в Украине. "Но о какой победе он может объявить, я не знаю, потому что победа у него не просматривается", – заметил Федоров.

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Далее – уже через несколько месяцев, летом, Россия в полной мере ощутит на себе последствия экономических санкций. Будет ощущаться острая нехватка комплектующих и запчастей, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Фактически Россию ждет транспортный коллапс, предупредил эксперт. "Это тоже фактор, который препятствует Путину вести длительную войну", – сказал он.

И, наконец, армии Путина катастрофически недостает подготовленных резервов. Скрытая мобилизация вряд ли будет эффективной – желающих идти на войну будет трудно найти. В то же время объявление массовой мобилизации может стать губительным для имиджа Путина внутри страны, убежден Федоров.

Как писал OBOZREVATEL, по информации Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери. Так, в ряде подразделений потери в живой силе и технике врага достигли 40%.

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