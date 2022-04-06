"Армия и руководство России – военные преступники!" Зеленский дал интервью о зверствах и ответственности оккупантов

Ответственность за войну против Украины должно понести не только политическое руководство РФ, но и все, кто выполнял преступные приказы. Украинцы, которые разговаривали на русском языке и были хоть как-то лояльны к соседнему государству, теперь ненавидят все, что связано с Россией.

Оккупанты покинули некоторые области Украины, потому что получили мощный отпор от ВСУ и решили сосредоточиться на восточном и южном направлениях. Перед тем, как вести переговоры с РФ, украинская власть намерена провести встречу со странами, которые готовы предоставить нам гарантии безопасности, и детально обсудить все условия.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому каналу Habertürk, которое было опубликовано на страницах ОП в социальных сетях в среду, 6 апреля. О главных заявлениях президента рассказывает OBOZREVATEL.

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Почему армия РФ покинула Киевскую область?

По словам Зеленского, оккупанты не смогли захватить Киевщину, потому что их встретила мощная украинская армия. Но еще одна причина заключается в том, что враг решил сосредоточиться на восточном и южном направлениях.

"Они отступили, потому что у нас мощная армия или они отошли, потому что это смена тактики? Мы считаем, что это и первое и второе вместе. Они не выдержали и не смогли больше на нас давить, не выдержали нашего отпора и ушли обратно", – сказал Зеленский.

В Мариуполе – ад, там тысячи убитых и раненых

Оккупанты не позволяют доставить в Мариуполь гуманитарные грузы. По словам президента, причина – оккупанты боятся, что весь мир увидит их очередные зверские преступления.

"Я думаю, что там трагедия, там ад. Я знаю, что там не десятки, а тысячи убитых людей. И мы знаем о тысячах раненых. И, к сожалению, мы должны констатировать, что ежедневно их становится больше. Думаю, это главная причина, почему туда не пускают гуманитарные грузы. Мы понимаем, сколько военных там погибли и сколько ранены. Но мы не знаем, скольких гражданских уже нет, сколько мариупольцев так трагически закончили свою жизнь. Но они не смогут это спрятать", – сказал Зеленский.

Русскоязычные граждане в Мариуполе и Харькове теперь ненавидят РФ

Президент напомнил популярный тезис путинской пропаганды о том, что Россия вмешивается в дела Украины из-за желания "защищать русскоговорящее население". Однако теперь украинцы испытывают ненависть ко всему, что связано с РФ.

"Посмотрите, что происходит в Мариуполе, Харькове, Мелитополе, Бердянске. Особенно Мариуполь и Харьков, где было очень много русскоговорящих людей. Больше всего они убили именно людей, о которых говорили, что пришли защищать. Сейчас русскоязычные люди ненавидят все русское, ненавидят. А еще несколько лет назад они считались братьями, сестрами, у них границы, общие семьи. Сейчас они ненавидят, даже не понимают, за что это. Сотни детей погибли от прямой бомбардировки", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что сам родился в русскоязычной семье и все его окружение в Днепропетровской области было таким. "Спросите у моих родителей, которые прожили свою жизнь в Советском Союзе, что они хотели бы сделать с этими русскими войсками. Я думаю, что мой отец сказал бы, что он хотел бы их задушить", – отметил президент.

Оккупанты бросают своих убитых, снимая обувь и часы

Зеленский отметил, что оккупанты не жалеют не только мирных украинцев, они равнодушны также к гибелям своих сослуживцев.

"Они не забирали трупы и раненых. Никого. Они их не прятали, они бежали, снимая с них обувь, часы, все, что на них было. И раненые россияне, которые оставались на дорогах, которых они бросили и бежали, наши врачи их брали, завозили в больницы и лечили. Я был в больнице, где находились военные в реанимациях. Я награждал наших героев, там были вместе три наших героя и один десантник российской армии, и наши врачи боролись за его жизнь", – рассказал он.

"И это их отношение к чему-либо человеческому. К нам они пришли нас уничтожить, как нацисты. Но они так же относятся к своим людям, которых они оставили гнить в земле", – отметил президент.

Руководство России и армия – военные преступники

Президент подчеркнул, что зверским преступлениям России против украинского народа нет оправдания. Ответственность должны понести все причастные.

"Я считаю, что российская армия, российское политическое руководство, все, кто разрабатывали эту операцию, все, кто приказывал, все, кто выполнял эти приказы – все военные преступники. Нельзя наказать одного человека за эти преступления. Международное сообщество и РФ должны знать, что это массовое преступление, за которым стоят приказы многих людей, многих структур, многих политических решений. Оправдания этому нет, потому все должны понести ответственность", – сказал Зеленский.

Что с гарантиями безопасности для Украины?

По словам президента, планируется проведение встречи со странами, которые готовы стать гарантами безопасности Украины. Среди них – США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль.

"Это еще не все гарантеры, но я вам назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантии безопасности. Это первый шаг. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", – сказал он.

Зеленский отметил: важно знать, какие именно гарантии готова предоставлять каждая из стран. "Потому что у них разные взгляды. Кто-то готов полностью поддерживать, некоторые наполовину. поэтому нужна совместная встреча", – отметил президент.

По его словам, также Украина рассчитывает на полную поддержку со стороны Турции.