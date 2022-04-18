Арестович заявил, что войска РФ начали наступление на Запорожье: двигаются в направлении Гуляйполя

Российские войска начали наступление в Запорожской области. Около 10 тысяч оккупантов двигаются на юг в направление города Гуляйполе.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину. По словам чиновника, солдатам страны-агрессора удалось зайти в два-три населенных пункта, однако ВСУ к этому готовы.

"Наконец-то южный фас российской группировки пришел в движение, двинулся. Мы ждали этого дня... Наконец-то поехали туда, условно говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области. Двигаются они очень аккуратненько, по ротной тактической группе, проползая от населенного пункта ... Пока в первые два-три (населенные пункта – Ред.) зашли, но наконец-то обозначили какое-то движение" – сказал он.

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Отметим, о том, что оккупанты осуществляют наступательные действия на Запорожском направлении, в утренней сводке сообщили и в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Напомним, ранее Арестович заявил, что так называемая вторая фаза наступления, о которой кричали оккупанты, уже началась. Однако ВСУ не сидят в обороне, а активно отбивают атаки россиян и скоро им может стать "очень больно".