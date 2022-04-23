Арестович заявил, что россияне были так уверены в захвате Киева, что даже бронировали себе места в ресторанах. Видео

Российские захватчики накануне полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля звонили в рестораны Киева, чтобы зарезервировать столики на выходные. К тому же армия оккупантов планировала через 12 часов после начала боев за столицу поставить свой караул возле ключевых государственных объектов.

К ним относятся Офис президента, Кабинет министров, Верховной Рады и Национального банка. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью российской журналистке Юлии Латыниной(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Да, это открытая информация. Они звонили и говорили: забронируйте нам стол, придем всей Ульяновской бригадой. Ну и где сейчас эта Ульяновская бригада?", – иронично задался вопросом военный и политический эксперт.

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Арестович также добавил, что военным командирам ВСУ попали в руки стратегические планы подразделений оккупантов, которые шли на захват Киева. В течение 12 часов, по задумке агрессора, россияне должны были расставить свои патрули, будучи целиком убеждены, что больше времени на бои не потребуется.

"Я их понимаю, ведь вторая волна должна была пойти на Печерск. Они должны были садиться на площади Славы, там, где могут сесть вертолеты. Просто когда Гостомель не пал, они начали туда перебрасывать личный состав. И вот фишка в том, что они реально так планировали и так считали, это показывает глубину их отрыва от реальности", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Арестович обнародовал данные о мощном вооружении стран Запада, которое уже системно заходит в Украину;

– также с привычным оптимизмом советник главы ОП спрогнозировал будущее Мариуполя: это будет разгромное поражение для армии оккупантов и лично для Путина.