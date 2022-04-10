Арестович заявил, что РФ начала первый этап наступления на Донбассе: оккупанты ждут подкрепления

На Донбассе уже несколько суток идет первый этап наступления войск РФ – оккупанты пытаются атаковать с севера, с юга у них не получается. В то же время для второго этапа враг ожидает прибытия подкрепления – десяток батальонно-тактических групп.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он дал интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, которое доступно на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сейчас все ждут второй эшелон – это 10 БТГр, доезжающих с Дальнего Востока. Это последние, которые накапливаются возле Харькова, 5-я армия. А также тех, кого вывели у нас с севера – из Киева, Чернигова и Сум", – объяснил чиновник.

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По его словам, "дальневосточное" подкрепление оккупантов еще не добралось к позициям для наступления. В то время как российские войска, выведенные с севера нашей страны, еще не готовы наступать.

"Говорят, мол 14-го (апреля. – Ред.) будет новое наступление... Нет, это все одно и то же, которое будет поэтапным, по рубежам. И 14-го начнут вводить второй эшелон, это будет продолжение этого наступления, если вообще будет: потому что не очень получается у первого, а второй не горит желанием вступать в бой", – отметил советник главы ОПУ.

Он добавил, что путинская армия будет пытаться проводить наступление на Донбасс одновременно с севера и юга. Вместе с тем Арестович убежден, что у оккупантов нет шансов на успех в противостоянии с Силами обороны Украины.

В общении с украинскими журналистами советник главы ОПУ подчеркнул, что сейчас активность армии РФ проявляется в направлении Запорожья и Херсона. Вместе с тем захватчики потерпели поражение на шести направлениях. По словам Арестовича, в ближайшие две недели на Донбассе будут тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны.

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