Арестович заявил, что РФ может бить ракетами по Украине еще минимум месяц

В России хватает запасов ракет для нанесения ракетных ударов по территории Украины в течение еще не менее месяца. Рашисты, в частности, уничтожают украинские города ракетами воздушного базирования, которые в свое время по Будапештскому меморандуму получили от Украины.

На данный момент в нашем государстве нет ни одного безопасного места, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По мнению Арестовича, несмотря на то, что по Украине Россия уже выпустила более тысячи ракет – ракетные запасы у агрессора до сих пор очень велики. И применять их для ударов по Украине будут практически до конца войны. По крайней мере, в течение следующего месяца ракетные удары по украинским городам будут продолжаться.

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Арестович также рассказал, что часть ракет, которыми Россия сейчас уничтожает украинские города, агрессор в свое время получил от Украины – в рамках Будапештского меморандума.

"Они бьют ракетами воздушного базирования, которые Украина передала им по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается. И таких ракет у них еще сотни. Учитывая, что в ракетном залпе обычно у них 5-12 ракет, не более, мы можем посчитать, сколько ракет у них осталось еще", - отметил Арестович.

Также советник главы ОПУ призвал украинцев отбросить иллюзии по поводу того, что в Украине до сих пор остались полностью безопасные города. Агрессор циничен и коварен, так что ударить может в любое время и в любое время.

"Это надо понимать. Поэтому, если вы слышите воздушную тревогу, не надо пренебрегать, а идти к укрытию, или по крайней мере выполнять правило двух стенок: одна стена наружная, другая – внутренняя. Это должен быть или коридор, или ванная комната, если не успеваете в бомбоубежище. Здесь не должно быть иллюзий", - сказал Арестович.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев продолжает оставаться под угрозой ракетных ударов. Поэтому городские власти призвали киевлян не спешить с возвращением в родные дома.