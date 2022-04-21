Арестович заявил, что Путин проиграл битву за Мариуполь: наши ребята будут выходить и бить оккупантов. Видео

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия фактически проиграла битву за Мариуполь, объявив, что не будет штурмовать завод "Азовсталь". Однако наши защитники будут уничтожать оккупантов в Мариуполе, пока не будет найдено политического решения относительно судьбы города.

Об этом Арестович заявил 21 апреля во время разговора с журналисткой Юлией Латыниной. Запись опубликована на YouTube. "Они (россияне – ред.) объявили, что больше не будут штурмовать. И перебросили часть подразделений на север, где их основные усилия сейчас. Им невыгодно штурмовать "Азовсталь", потому что оккупанты понесут большие потери", – пояснил он.

Также Арестович напомнил об ультиматуме президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что прекратит вести переговоры с РФ, если вражеская армия продолжит добивать измученный Мариуполь. "А этого россияне боятся, потому что считают, что в случае прекращения переговоров снятие санкций будет невозможным", – заявил советник.

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По его оценкам, у РФ нет в распоряжении столько "лишних" войск, чтобы окружить "Азовсталь". Вместе с этим публичные заявления российских политиков об отказе штурмовать завод принесут агрессору лишь дополнительны проблемы, в том числе на международной арене.

"Азов" и все остальные ребята будут выходить оттуда и жечь их. Они на уровне президента РФ объявили, что там ничего не происходит, штурма не будет. Но бои там будут каждый день, пока не решится проблема политическим путем. Войск российских будет меньше, значит получать люлей они будут значительно больше", – успокаивает Арестович.

Мнение о том, что Путин проиграл битву за Мариуполь, Арестович еще раз подтвердил во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным. Он подчеркнул, что угроза утраты этого города уже отступила.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля президент Владимир Зеленский тоже подчеркнул, что часть Мариуполя остается под контролем наших защитников. Он отметил, что сейчас Украина ведет подготовку к военному пути деблокады города.