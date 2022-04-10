Арестович заявил, что оккупанты начали закрашивать бортовые номера своих кораблей: что это значит

Российские оккупанты начали закрашивать бортовые номера на своих военных кораблях, находящихся в в акватории Черного моря. Это может быть связано с тем, что потери несут не только сухопутные силы путинской армии, но и ее флот.

Закрасив номера, рашисты пытаются скрыть потери и не дать возможности идентифицировать, какое именно судно подбивают украинские военные. Об этом на ежедневном брифинге в Киеве сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Боевые корабли РФ, действующие в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера. Это делается для того, чтобы скрыть потери", - отметил Арестович.

Видео дня

По мнению советника главы ОПУ, таким образом оккупанты пытаются не дать просочиться информации, что Украина наносит урон рашистской армии и на море.

"Это конечно не утопленные корабли, хотя кто знает. Но точно повреждены. И поскольку они однотипные, россияне хотят скрыть, какой именно корабль был поврежден. Это означает, что мы бьем их морской флот", — сказал Арестович.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Арестович заявил, что РФ начала первый этап наступления на Донбассе. Сейчас оккупанты ждут в подкрепление 10 батальонно-тактических групп с Дальнего Востока. Они вместе с выведенными из Киевщины, Черниговщины и Сумщины подразделениями собираются под Харьковом.