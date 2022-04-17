Арестович заявил, что оккупанты хотят превратить Мариуполь в Алеппо: сделать там показательную расправу
Российские оккупанты не идут ни на какие договоренности относительно Мариуполя и просто убивают мирное население. Они хотят устроить там показательную расправу, как в сирийском Алеппо.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала. По его словам, на данный момент у Вооруженных сил Украины недостаточно оружия для деблокады Мариуполя.
Арестович добавил, что, по словам мэра города, боевые действия продолжаются не только на "Азовстали", но и на улице в нескольких километрах от нее.
А сообщения росСМИ о том, что оккупанты оцепили и выдвинули ультиматумы, являются информационной борьбой, сообщил советник главы ОП.
Арестович также рассказал, что командование прилагает все усилия, чтобы оказать помощь защитникам Мариуполя.
Так, тема Мариуполя для президента Владимира Зеленского – №1. Он прилагает сверхчеловеческие усилия, чтобы договориться с лидерами различных организаций и государств с целью повлиять на РФ и вывезти хотя бы гражданских. Но оккупанты не идут на уступки.
"Мы должны понимать, что война – это двусторонний процесс, не все зависит от коллективного давления мирового сообщества. Россияне хотят сделать Мариуполь показательным местом – сделать там показательную расправу, как они поступили в Алеппо в Сирии", – сказал Арестович.
По его словам, он надеется, что в ближайшее время получится договориться с Москвой хотя бы о гуманитарных коридорах.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны Украины сообщили, что РФ может готовить высадку десанта в Мариуполе. Уже полтора месяца оккупанты не могут захватить город, даже практически стерев с лица земли.