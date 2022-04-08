Арестович заявил, что Бурба находится в Дубае: тот заявил, что защищает Украину, и показал фото

Бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба отрицает обвинения советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в его пребывании за границей. По его словам, он сейчас находится на передовой.

Ранее Арестович в эфире программы "Антиподы" отметил, что Бурба уехал в Дубай, где он якобы имеет "штаб-квартиру". Ответ экс-руководителя разведки появился 8 марта в украинских СМИ.

"С 24 февраля защищаю свою Родину с оружием в руках", – уверяет Бурба. Он добавляет, что проходит службу в составе сведенного отряда. Где именно, не сообщается.

Также экс-руководитель указывает на погибших в своем отряде: "К сожалению, есть потери в подразделении (два 200 и четыре 300)".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Арестович спрогнозировал даты следующих столкновений между Украиной и Россией.