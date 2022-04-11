Арестович: ВСУ не потеряли ни одного соединения уровня бригады и выше

Потери украинской армии на войне несопоставимы с теми, которые несут российские оккупанты. Все бригады ВСУ сохраняют свою боеспособность.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью одной из радиостанций. Запись эфира он опубликовал на своем YouTube-канале в воскресенье, 10 апреля.

"Успехи украинской армии грандиозные", – подчеркнул Арестович. По его словам, а вот у России успехов практически нет, поскольку агрессор "не выполнил ни одной оперативной задачи".

"Мы не потеряли ни одного соединения уровня бригады и выше. Все сохранили управление, все воюют", – отметил советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Арестовича, освобождение от российских оккупантов Крыма и Донбасса на данный момент является невыполнимым заданием. Наступление на этих направлениях могло бы обернуться слишком большими потерями для украинской армии – до 15 тысяч бойцов.