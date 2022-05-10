Арестович: в селе на Сиверском Донце появилась новая 'Чернобаевка'

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Северском Донце на Харьковщине появилась новая "Чернобаевка", известная многочисленными актами уничтожения боевой техники оккупантов. Только вместо ВСУ свои танки приходится уничтожать самому противнику.

Об этом он рассказал в интервью российскому оппозиционному журналисту Марку Фейгину, опубликованное на YouTube-канале. Арестович пояснил, что для этого украинским бойцам пришлось немало потрудиться, но по итогу им удалось достичь фееричных результатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Армия Российской Федерации пыталась себе сделать понтон, чтобы перебраться через реку. Но наша артиллерия уничтожала переправу при каждой новой попытке. Дошло до того, что оккупантам пришлось потопить собственные танки, чтобы по ним провести понтон. Правда, неудачно", – иронично заметил военный эксперт.

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Арестович объяснил, что противник утопил сразу несколько танков, чтобы утрамбовать илистое дно и поставить на них переход. К счастью, прицельный огонь ВСУ нарушил их отчаянные планы, а боевая техника так и осталась под водой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что не только смелые, но талантливые защитники из ВСУ презентовали песню о феномене войны против агрессора РФ – селе Чернобаевка на Херсонщине. Там на военном аэродроме защитники уже много раз уничтожали врага, поэтому воины поэтически назвали его местом, где горит "русский мир".

В то же время Арестович не исключает вероятности, что российские захватчики повторят попытку нападения на Киев. Подобный риск существует и в отношении других крупных городов, где армия оккупантов потерпела крах в первые дни вторжения.