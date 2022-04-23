Арестович: в Мариуполе один из тяжелейших дней, стреляли с воды, воздуха и суши

В субботу, 23 апреля, российские оккупанты наносили множество ударов по Мариуполю, в частности, по территории завода "Азовсталь". Хотя накануне руководство страны-агрессора анонсировало прекращение бомбардировок в этом городе-герое.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович российскому правозащитнику Марку Фейгину. Запись их разговора была опубликована на YouTube.

"Сегодня один из самых тяжелых дней в обороне Мариуполя. Лупят по "Азовстали" из всего, что есть. Сказали, что не будут штурмовать, и сегодня стреляют с моря, с воздуша, с суши, танки... Все-все, из чего могут стрелять", – сказал советник.

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По его словам, то же самое происходило в зоне проведения операции Объединенных сил. Оккупанты пытаются штурмовать позиции защитников Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день наше государство не готово разблокировать Мариуполь военным путем. В окруженном российскими оккупантами городе остаются как обороняющие его воины, так и тысячи мирных жителей.