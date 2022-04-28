Арестович уточнил, где сейчас сосредоточены войска российских оккупантов. Видео

Российские оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ со стороны Херсонской области и в районе города Изюм Харьковской области. Также враги нацелены на завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом на вечернем брифинге 28 апреля рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он подчеркнул, что наши войска продолжают мужественно и успешно обороняться.

"Наибольшие усилия врага сейчас сосредотачиваются на изюмском направлении, на "Азовстали" и на херсонско-криворожском, херсонско-николаевском направлениях. Это основные направления, на которых они концентрируют войска", – заявил он.

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Арестович отметил, что оккупанты продолжают атаковать и штурмовать наши позиции, бить артиллерией и авиацией.

Также россияне сосредотачивают усилия на информационно-психологическом воздействии на украинцев, распространяя множество фейков. Арестович призвал доверять только официальной информации от украинской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу того, когда ВСУ смогут пойти в контрнаступление. Он отметил, что до конца мая в Украину поступит оружие от союзников, которое сможет изменить соотношение сил на фронте.