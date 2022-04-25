Арестович сказал, на каких направлениях сосредоточены силы врага

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте. По его словам, силы российских оккупантов сосредоточены в двух направлениях.

Однако, хотя враг и пытается продвигаться вглубь страны, он терпит поражение от наших защитников. Об этом Арестович рассказал на брифинге в понедельник, 25 апреля.

"В течение суток военно-политическая обстановка вокруг Украины существенным образом не изменилась. Основные усилия враг продолжает сосредотачиваться на направлении Рубежное, Северодонецк, Попасная, а также на направлении Изюм – на города Славянск и Краматорск. Пытается продвигаться, но успеха не имеет", – сказал он.

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Советник главы ОПУ также добавил, что оккупанты также продолжают атаковать район обороны украинских защитников в Мариуполе, используя авиацию, артиллерию и другие средства.

Отметим, что за время полномасштабной войны Россия потеряла около 22 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили более 2 тыс. бронемашин, 884 танка и 154 вертолета оккупантов.

Напомним, Вооруженные силы Украины устроили оккупантам в Херсонской области "сплошной ад". Российские военные пишут родным о множестве погибших и больших потерях армии под Чернобаевкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 61-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению противник продолжает прибегать к наступательным действиям на востоке, в частности в направлениях от Изюма до Барвенкового и Славянска. Оккупанты пытаются разгромить группировку наших Объединенных сил, взять под контроль Луганщину с Донетчиной, чтобы обеспечить себе сухопутный путь к временно оккупированному полуострову Крым.