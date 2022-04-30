Арестович сказал, кто победил в перестрелке между бурятами и чеченцами на Херсонщине

На оккупированной Херсонщине произошла перестрелка бурят с кадыровцами. Причиной конфликта послужили споры по поводу распределения награбленного в Украине имущества и нежелания идти в наступление на ВСУ.

Этот инцидент, произошедший под "заколдованной" украинской Чернобаевкой, имел широкий резонанс в СМИ. Стрельбу между "своими" прокомментировал и советник главы ОП Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Арестович сообщил, кто же в конце концов победил в конфликте между путинскими наемниками.

"Буряты победили! Это если вам интересно, чем закончилась перестрелка между оккупантами под Чернобаевкой. Я всегда в них верил, они ребята серьезные", - прокомментировал инцидент Арестович.

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Арестович упомянул об этой истории в контексте референдума, который оккупанты собираются провести в Херсоне. Он отметил, что российская армия морально разлагается. Поэтому большой вопрос, удастся ли ей "обеспечить порядок" во время такого референдума в условиях, когда местное население сопротивляется, а в окрестностях города идут бои и артиллерийские дуэли.

" Здесь не нужно впадать в иллюзии. Россию в Украине ждет поражение. Это решенный вопрос. Нанесет его физически украинская армия, украинский народ и украинское руководство. А технически тыл и вооружение обеспечит Запад. Еще раз повторю – это решенный вопрос", – заверил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, буряты отказались воевать, пока кадыровцы забирают себе награбленное и стреляют им в спины за попытки отступить с поля боя и устроили перестрелку с чеченцами.