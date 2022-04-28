Арестович сказал, когда ВСУ смогут пойти в контрнаступление и что поможет

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу того, когда ВСУ смогут пойти в контрнаступление. Он отметил, что до конца мая в Украину поступит оружие от союзников, которое сможет изменить соотношение сил на фронте.

Об этом Алексей Арестович заявил в интервью Марку Фейгину. По его словам, ожесточенные бои могут возобновиться в июне – в начале июля, но тогда уже украинская армия пойдет в наступление (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По новым срокам выходит, что до конца мая – начала июня западное оружие поступит в товарных количествах, способных изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта. Возможно, на 2, возможно на 3 участках. И мы, думаю, к середине июня получим вооруженные этим западным оружием части, которые готовы переходить к наступлению.То есть вторая половина июня – начало июля – это ожесточенные бои, только украинская армия пойдет в наступление.За это время российская армия будет пытаться создать свою встречную группировку и или во встречные бои вступить, или в оборонные", – говорил Арестович.

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По словам Арестовича, для этого российское руководство будет гнать на фронт срочников, которых начали призывать с 1 апреля, поскольку личного состава им больше негде брать.

"И эти ребята, пройдя двухмесячную учебу, а некоторые и одномесячную, а то и меньше, на старой ржавой технике, или на той, которую удастся криво-косо восстановить, будут брошены в мясорубку западного оружия и лютых до невозможности украинских защитников, в каждом глазу которых отражается Буча и Мариуполь, у каждого украинского солдата. Можете себе представить, что с ними будет. Подумайте над этим хорошо, может, вам не нужна эта война", – обратился Арестович к родителям российских срочников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович спрогнозировал, что война может продолжаться до конца 2022 года.