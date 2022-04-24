Арестович: Россия урезала цели 'масштабного наступления' на Донбассе в пять раз

Неблагоприятные условия и инфраструктура территории Донбасса вынудили российских оккупантов "урезать" масштабное наступление на регион в пять раз. К тому же основная ударная сила вражеской армии представлена танковым батальоной, который понес серьезные издержки в северной части Украины.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у российского эксперта Майкла Наки. Предположительно ожесточенные бои за Донбасс проходят довольно слабо, потому что противнику не хватает ни опыта, ни подготовки, ни сил вооружения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот и получилось, что военным полководцам поставили задачу выйти к Пасхе или 9 мая на административные границы Луганской и Донецкой области. А перед ними стоят серьезные проблемы: наши войска не дают им взять штурмом Рубежное, Северодонецк, Попасное, это 20% Луганщины. Технически выполнить сложно из-за местности, из-за погоды, из-за недостатка сил", – подчеркнул военный эксперт.

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Арестович добавил, что у россиян крайне неэффективный и затратный инструмент разведки, фактически "метод тыка". Учитывая этот фактор, враги неумело совмещают при наступлении агрессию и осторожность.

"Я для гражданских привожу пример, чтобы было понятно. Представьте, вам надо посетить три адреса за три часа. Метаться вы будете как угорелый, но приближаясь к нужному подъезду, будете более сосредоточены и аккуратны. Здесь применяется такое же странное для проведения боевой операции сочетание", – заключил советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт спрогнозировал истощение военной мощи России, которая сосредоточила свои основные вооруженные силы на территории Донбасса.