В правительственном квартале Киева до сих находят растяжки, – Арестович

В начале российского вторжения в Украину над Киевом и правительственным кварталом в частности нависла серьезная угроза. Попытки повалить центральную власть предпринимало немало диверсионных групп – заминированные машины, растяжки и другие следы их деятельности до сих пор находят в районах столицы, где расположены государственные учреждения.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. В интервью Марку Фейгину 24 апреля, на 60-й день войны, он впервые рассказал, что в начале вторжения даже он считал, что отбить атаки будет трудно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Арестович сказал, что Россия пыталась начать все с "большим размахом". "Ты сидишь в Киеве. Бои в Гостомеле, бои на Оболони, бои на проспекте Победы... Оружие мы уже получили, уже стрельба под Офисом президента, диверсанты там, пятое-десятое. Готовимся к уличным боям", – описал ситуацию представитель ОП.

Он пошутил, что тогда думал: с одной стороны это хорошо, ведь он любит пострелять.

"С другой стороны, ты думаешь: сейчас центральная власть повалиться, переходим в уличные бои с непонятной перспективой. Понятно, что мы будем бегать по родному городу, который мы хорошо знаем, там стрелять, превращать Киев в Грозный совместно с российской армией... А что там будет на востоке? Что там будет на юге?" – поделился своими мыслями Арестович.

Параллельно, сказал он, в ОП получали сообщения о замеченных огромных колоннах оккупантов, двигавшихся в направлении столицы.

"Как тараканы – со всех щелей. Ну даже я, при всем своем оптимизме, думал: ну мы просто физически не справимся со всем этим... Ну что такое колонна в 200 единиц? Пойди ее разбей. А их таких десятки", – признался эксперт.

Спустя некоторое время, судя по словам Арестовича, иностранные партнеры предпринимали попытки эвакуировать президента и его Офис. Но, как известно, Владимир Зеленский категорически отказался.

"Все, что там творилось, я рассажу чуть позже. Мало кто знает, но я скажу: до сих пор в правительственном квартале находят заминированные машины, растяжки, следы всяких нехороших людей, которые хотят там куда-то проникнуть", – заявил Арестович.

Он подчеркнул, что центральные районы Киева не являются безопасным местом. А о работе Управления государственной охраны еще предстоит "написать тома".

Военный эксперт отметил, что в итоге наши защитники организовали героическую оборону столицы. Они разбивали колонну за колонной, хотя это и было тяжело. Пессимистическое настроение продлилось у Арестовича, как сказал он, где-то первые пять-семь дней.

Как писал OBOZREVATEL, Арестович сообщил, что неблагоприятные условия и инфраструктура территории Донбасса вынудили российских оккупантов "урезать" масштабное наступление на регион в пять раз.

К тому же основная ударная сила вражеской армии представлена танковым батальоной, который понес серьезные издержки в северной части Украины.