Арестович рассказал, когда украинские власти узнали, что Россия готовит вторжение в Украину

После сообщений о том, что украинские власти получили от западных разведок полную информацию о запланированном Россией вторжении в Украину, по меньшей мере за месяц до его начала, в Офисе президента решили прояснить ситуацию. О том, что президент Российской Федерации Владимир Путин собирается развязать в Украине полномасштабную войну, украинцам не сказали, чтобы не спровоцировать "вселенский хаос".

Ведь такое развитие событий означало бы быстрое поражение Украины в противостоянии с агрессором. Об этом в интервью "ISLND TV" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам Арестовича, то, что Россия начнет широкомасштабное вторжение, было известно в начале декабря. Единственным вопросом без ответа оставалась дата начала войны.

И именно с начала декабря, утверждает советник главы ОПУ, Украина начала подготовку к встрече агрессора: мобилизовался резерв, проводились учения, велась работа с властью на местах.

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Однако украинскому народу решили не говорить, что война неизбежна. Власти предположили, что это известие спровоцировало бы массовый выезд граждан из страны. От 8 до 12 млн беженцев просто заблокировали бы автомобилями дороги – и не дали возможности украинской армии выйти к линиям обороны.

А это было бы на руку Кремлю и путинским планам "блицкрига".

"Эта ситуация была очень желательна для военного руководства России. В таком случае мы, наверное, сразу проиграли бы эту войну и все Левобережье. Никаким образом мы не справились бы с этой ситуацией, и единственный выход был бы просто танками давить наших же граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты. И теперь вопрос: какое решение нужно было принять? Или промолчать, или оставить парализованной страну и наверняка сдать Левобережье", – пояснил Арестович.

Поэтому выбор перед украинскими властями, говорит советник главы ОПУ, стоял непростой. Следовало выбирать между плохим и очень плохим вариантами развития событий.

Хороших вариантов при этом на горизонте не наблюдалось. По всем сценариям, рассматриваемым руководством страны, войну наше государство "не вытянуло бы", если бы украинцам сразу рассказали правду о вторжении России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Арестович заявил, что россияне подготовили Херсон к сдаче. Планы выйти из Херсона, по мнению советника главы ОПУ, всерьез рассматриваются российскими оккупантами.

Также им вряд ли удастся взять Харьков – сейчас сил для реализации этого плана у России нет.