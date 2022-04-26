Арестович рассказал, где идут самые активные бои с войсками РФ

По состоянию на 62-й день активной фазы российско-украинской войны наиболее активные бои с российскими фашистами идут на востоке Украины. Очень сложная ситуация в Мариуполе, тяжелые бои идут в направлении Запорожья.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга. Соответствующее видео ОП обнародовало в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Главные усилия российских войск по-прежнему концентрируются на направлении Попасная – Северодонецк – Рубежное, пытаясь окружить наши войска, но у них это не получается. И в направлении от Изюма на Славянск и Краматорск – не выходит. Хотя враг прибегает к мощным артиллерийским и авиационным ударам, наши войска удачно маневрируют, отражают атаки. Пытается враг продвинуться в направлении Авдеевки – не выходит, в направлении Марьинки – не выходит", – рассказал о ситуации на фронтах Арестович.

Видео дня

По словам советника главы ОП, тяжелые бои идут в направлении Гуляйполе – Запорожье. Наши защитники мужественно держат оборону и наносят удары по скоплению российской техники, пунктам управления и полевым составам.

Кроме того, враг прилагает чрезвычайные усилия в направлении Кривого Рога. Однако украинские бойцы удачно проводят оборонную операцию, нанося значительных потерь оккупантам.

"Концентрируя свои силы на севере Херсонской области, российские войска пытаются продвинуться в сторону Кривого Рога. Однако сегодня в течение суток они понесли там потери. Не менее 70 российских военнослужащих убито и уничтожен состав боеприпасов. То есть ВСУ проводят стратегическую оборонную операцию, и проводят ее удачно" – рассказал Арестович.

Арестович также сообщил о ситуации в Мариуполе, которая и дальше остается очень сложной. Враг продолжает наносить удары по территории Азовстали. Несмотря на все, защитники Мариуполя держатся, выходят в вылазки для нанесения ответного удара.

Украина прибегает к огромным дипломатическим усилиям для освобождения людей, которые все еще находятся в Мариуполе, и защитников города, отметил Арестович.

"Сегодня тему Мариуполя обсуждал президент Турции Эрдоган с президентом страны-агрессора. Путин как всегда прибег к цинизму, сказал, что сопротивления там нет и что РФ уже захватила Мариуполь и лучший выход для украинских защитников – чтобы Киев дал им команду сдаться. Но наши военные конечно не пойдут на такой позор... К тому же нет никакой веры к врагу. Мы помним Иловайск. И помним как вчера, когда россияне объявили гуманитарный коридор на выход из Азовстали, через несколько минут по этому месту ударили артиллерией. Такая цена российским договоренностям", – констатировал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские кафиры и дальше концентрируют усилия на попытках окружить Вооруженные силы Украины на Донбассе. Враг пытается захватить Рубежное, Попасную и Марьинку и сломить сопротивление защитников Мариуполя. Об этом в вечернем оперативном своде сообщили в Генеральном штабе ВСУ.