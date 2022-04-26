Арестович пояснил, чем для РФ закончится открытие второго фронта в Приднестровье

По состоянию на 62-й день активной фазы российско-украинской войны несколько изменилась военно-политическая ситуация вокруг Украины. Главное направление изменений – это российская террористическая активность в Приднестровье. РФ пробует открыть еще один фронт.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга. Соответствующее видео ОП обнародовало в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, удары крылатыми ракетами по южному региону Украины могут свидетельствовать о намерениях РФ добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии. Однако, наступление врага на этом направлении ускорит его поражение, убежден Арестович.

Видео дня

Он отметил, что военно-политическое руководство Украины полностью понимает эту угрозу и знает, что с этим делать.

"Российские власти на уровне своих высших представителей заявляют о том, что необходимо оккупировать Молдову. И сегодняшние удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерениях РФ добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии. Военно-политическое руководство государства вполне понимает это угрозу, находится в постоянной связи с нашими соседями и мы знаем, что с этим делать. А российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", – сказал Арестович.

Советник главы ОП добавил, что Украине будет чем освободить свою территорию военным путем.

"Об этом свидетельствует сегодняшнее собрание на базе ВВС США Рамштайн (Ramstein Air Base) министров обороны 40 стран мира, где присутствует и министр обороны Украины Алексей Резников. Председательствующий на этой встрече министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он перевернет небо и землю, но предоставит оружие Украине. А это означает освобождение Украины от российских захватчиков военным путем", – отметил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля в Приднестровье раздались взрывы : украинская разведка заявила о провокации РФ.