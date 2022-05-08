Арестович оценил возможность ядерного удара по Киеву. Видео

Советник главы офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев не разгонять информацию о том, что Россия может применить по Киеву ядерное оружие. По его убеждению, ядерного удара по столице не будет.

Такое мнение он высказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" в воскресенье, 8 мая. По его словам, доказательством этого является возвращение в Киев временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Квин вернулась с американскими дипломатами в посольство США в Киеве, чем раз и навсегда закрыла вопрос о страшных панических слухах относительно возможного ядерного удара по Киеву", – отметил он.

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По его словам, Вашингон таким образом ответил на слухи о возможной ядерной атаке. "Квин дала ответ – не будет по Киеву ядерного удара", – сказал Арестович.

Он призвал жителей Украины не вестись на "страшные страшилки" и "не отрываться от реальности".

"Не надо вестись на все эти страшные страшилки. Распространяют якобы не глупые люди, даже те, кто наделен властью, чиновники.. Информационно-психологические провокации будут продолжаться больше, чаще. И к круглым датам, и не к круглым датам. Не отрывайтесь от реальности", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас Путин проигрывает войну против Украины. Поэтому единственный способ изменить ситуацию – ядерный шантаж и устрашение всего мира, заявил ранее военный эксперт Олег Жданов. По его словам, полное поражение на поле боя стало бы для кремлевского диктатора оскорбительным. Поэтому он пытается поднять себя, втягивая в войну НАТО.